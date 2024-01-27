В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией

ФРГ не готова к противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Telegraph.

"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", - заявил Писториус.

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