https://news.day.az/world/1632616.html В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией
В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией
ФРГ не готова к противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Telegraph.
"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", - заявил Писториус.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре