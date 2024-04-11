https://news.day.az/world/1651229.html В Армении военнослужащий ранил сам себя
В Армении военнослужащий ранил сам себя
Военнослужащий ВС Армении по неосторожности выстрелил себе в ногу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 7 апреля в Гегаркуникском районе.
Солдат был помещен в медицинский пункт Чамбарак. Согласно полицейскому расследованию, инцидент произошел, когда 19-летний военнослужащий заряжал оружие.
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