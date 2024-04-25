Армения продолжает попытки дистанцироваться от России.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в недавнем отчете Института военных исследований США.

Сообщается, что наиболее ярким примером этого является замораживание официальным Ереваном своей деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Похоже, что Ереван хочет дистанцироваться от Москвы с политической точки зрения и с точки зрения безопасности", - отмечается в отчете.

Кроме того, в отчете упоминается, что официальная Москва начала открыто угрожать Армении за эту риторику.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается втянуть Южный Кавказ в геополитический конфликт. С.Лавров подчеркнул, что Н.Пашинян находится на неверном пути", - также говорится в отчете.

Напомним, что генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в интервью "Известиям" 24 апреля, что угрозы безопасности, с которыми сталкивается Армения, должны быть оценены.

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