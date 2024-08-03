Электричества нет, поезда не ходят

Движение скоростных поездов на юго-восточной линии во Франции оказалось нарушено из-за проблем с электроснабжением, в результате чего оказались затронуты 80 тыс. пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная компания французских железных дорог (SNCF).

"Из-за ночной грозы несколько деревьев упали на Юго-Восточную высокоскоростную линию в районе перекрестка Сен-Флорентен в департаменте Йонна. В одно из деревьев, упавших на рельсы, врезался поезд", - говорится в заявлении оператора железных дорог. Уточняется, что движение между Парижем и Лионом, а также Парижем и Дижоном приостановлено "как минимум до 14:00".

В SNCF рекомендуют путешественникам отказаться от поездок в ближайшие часы. "Все билеты, выданные сегодня, будут подлежать обмену и возврату", - добавили представители оператора.

Ранее сообщалось, что 26 июля, в день открытия Олимпиады в Париже, в стране было нарушено движение скоростных поездов из-за серии поджогов.

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