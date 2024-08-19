В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как сообщает Day.Az, толчки были зафиксированы в провинции Бингель.

Хотя землетрясение произошло на глубине 7,1 километра под землей, граждане испытали кратковременную панику из-за тряски. Землетрясение потрясло Бингёль и прилегающие провинции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!