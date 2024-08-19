https://news.day.az/world/1682711.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как сообщает Day.Az, толчки были зафиксированы в провинции Бингель.
Хотя землетрясение произошло на глубине 7,1 километра под землей, граждане испытали кратковременную панику из-за тряски. Землетрясение потрясло Бингёль и прилегающие провинции.
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