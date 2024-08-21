Иран хочет войти в ЕАЭС

Иран подал заявку на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает в среду Day.Az, об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ЕАЭС.

Отмечается, что обращение Ирана было рассмотрено на заседании, прошедшем в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике России Сергея Глазьева.

Сообщается, что окончательное решение будет принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, что 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Указанное соглашение должно быть ратифицировано парламентами 6 стран (Ирана и странами-членами ЕАЭС). Прогнозируется, что после вступления в силу недавно подписанного соглашения товарооборот достигнет 18-20 млрд долларов США в течение 5-7 лет.

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