В Иране впервые министром назначена женщина

Фарзана Садиги назначена министром дорог и городского развития Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, 47-летняя архитектор получила 231 голос.

Отмечается, что это первое назначение женщины на столь выскокий пост.

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