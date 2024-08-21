https://news.day.az/world/1683310.html В Иране впервые министром назначена женщина
В Иране впервые министром назначена женщина
Фарзана Садиги назначена министром дорог и городского развития Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, 47-летняя архитектор получила 231 голос.
Отмечается, что это первое назначение женщины на столь выскокий пост.
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