Названо количество обвинений против Дурова

Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица", сообщили в прокуратуре Парижа, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа, сказали в прокуратуре. "Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности", - пояснили там.

Как сообщало агентство Reuters, Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с тем, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. О том, что следствие считает предпринимателя соучастником незаконной деятельности в мессенджере из-за недостаточной, по мнению властей, модерации и отказа от сотрудничества с властями, ранее также сообщали французские СМИ, в частности TF1. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Ордер был выдан управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN, находится в ведении Нацполиции). Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством, сообщал Reuters.

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