Иранское судно затонуло в Кувейте

Иранское грузовое судно "Ара Бахтар - 1", экипаж которого составлял шесть человек, потерпело крушение 1 сентября, затонув в территориальных водах Кувейта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, поиски тел трех членов экипажа продолжаются, сообщил глава управления безопасности и береговой охраны Организации морского транспорта и портов Ирана Насер Пасанде.

"Среди шести членов экипажа затонувшего судна были граждане Ирана и Индии. Тела троих человек найдены, поиски еще трех тел продолжаются" - приводит его слова агентство Mehr.

Совместная ирано-кувейтская поисково-спасательная операция началась днем в воскресенье сразу же после получения информации об инциденте, отметил Пасанде. В связи с тем, что трое моряков являлись гражданами Индии, были проведены консультации с министерством иностранных дел.

Отметим, что недавно две ракеты взорвались вблизи британского судна в Аденском заливе.

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