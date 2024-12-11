Состояние Илона Маска превысило 400 млрд. долларов

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей чистый капитал превысил 400 миллиардов долларов,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Последним шагом к этому стала продажа акций компании SpaceX, которая увеличила чистый капитал Маска примерно на 50 миллиардов долларов - до 439,2 миллиарда, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.