https://news.day.az/world/1714589.html Состояние Илона Маска превысило 400 млрд. долларов Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей чистый капитал превысил 400 миллиардов долларов, Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
Состояние Илона Маска превысило 400 млрд. долларов
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей чистый капитал превысил 400 миллиардов долларов,
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
Последним шагом к этому стала продажа акций компании SpaceX, которая увеличила чистый капитал Маска примерно на 50 миллиардов долларов - до 439,2 миллиарда, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
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