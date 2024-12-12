В США опровергли слухи о намерении Трампа прекратить закупку F-35

Американская корпорация Lockheed Martin в своем аккаунте в соцсети X опровергла информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать контракт на поставку истребителей F-35 на сумму $1 трлн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это ложное сообщение и фейковая новость", - пояснили в корпорации.

Lockheed Martin ответила на публикацию корреспондента американской газеты New York Post Лидии Мойнихан о том, что Трамп сообщил генеральному директору оборонной корпорации Джеймсу Тайклету о своем намерении отменить подписанный в прошлом месяце контракт на поставку F-35.