Членов НАТО захотели заставить платить больше денег

В НАТО начали обсуждения о необходимости стран-участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейские члены Североатлантического альянса ведут переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса до 3 процентов от ВВП, что отчасти связано с ожиданием возвращения Дональда Трампа на пост президента США (...) Они обсуждают резкое повышение с двух процентов от ВВП, что будет шагом, который окажет сильное давление на и без того напряженные дискуссии о национальных бюджетах внутри стран", - передает издание слова источников.

Авторы материала уточнили, что начавшиеся обсуждения касаются краткосрочного обязательства от членов альянса достичь отметки 2,5 процента, а к 2030 году - уже три процента. По информации газеты, новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в 2025 году.