https://news.day.az/world/1725470.html Мужчина из страха перед хакерами поджег три ресторана в Краснодаре - ВИДЕО Полиция установила личность мужчины, который 25 января поджег три ресторана в Краснодаре, и, как минимум, два из них, как сообщали РЕН-ТВ очевидцы, - коктейлями Молотова, передает Day.Az. Злоумышленника задержали и передали в руки правоохранителям работники одного из ресторанов.
Мужчина из страха перед хакерами поджег три ресторана в Краснодаре - ВИДЕО
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре