Мужчина из страха перед хакерами поджег три ресторана в Краснодаре

Полиция установила личность мужчины, который 25 января поджег три ресторана в Краснодаре, и, как минимум, два из них, как сообщали РЕН-ТВ очевидцы, - коктейлями Молотова, передает Day.Az.

Злоумышленника задержали и передали в руки правоохранителям работники одного из ресторанов.

Как сообщили в МВД, поджигателем оказался 19-летний местный житель. По данным МВД, хакеры взломали его аккаунт и начали угрожать. Они потребовали у своей жертвы поджечь заведения, и он из страха пошел на преступление.

Ранее МЦУ Краснодара сообщало о пожарах в трех ресторанах в центре города: два заведения подожгли на улице Красной и одно на улице Северной.