Мужчина из страха перед хакерами поджег три ресторана в Краснодаре

Полиция установила личность мужчины, который 25 января поджег три ресторана в Краснодаре, и, как минимум, два из них, как сообщали РЕН-ТВ очевидцы, - коктейлями Молотова, передает Day.Az.

Злоумышленника задержали и передали в руки правоохранителям работники одного из ресторанов.