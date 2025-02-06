https://news.day.az/world/1728154.html Дания усилит контроль за танкерами с российской нефтью Датское морское управление объявило об усилении контроля за судами, стоящими на якоре вблизи порта Скаген и перевозящими российскую нефть. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дания усилит контроль за танкерами с российской нефтью
Датское морское управление объявило об усилении контроля за судами, стоящими на якоре вблизи порта Скаген и перевозящими российскую нефть. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно нему, новые меры подразумевают ужесточение безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, особенно в контексте увеличения числа старых танкеров, которые перевозят нефть через Датские проливы.
Отмечается, что меры по ужесточению контроля приняты в связи с необходимостью реагирования на "активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы".
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