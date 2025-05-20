https://news.day.az/world/1754294.html Загадочный жест рыси в Камчатском крае - ВИДЕО Загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео. Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы запечатлели дикое животное, которое притаилось за деревьями. Заметив камеру, рысь подняла лапу и помахала ею.
Загадочный жест рыси в Камчатском крае - ВИДЕО
Загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы запечатлели дикое животное, которое притаилось за деревьями. Заметив камеру, рысь подняла лапу и помахала ею.
"Увидев камеру, показала им что-то на кошачьем языке жестов и скрылась в тайге", - объяснили авторы канала.
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