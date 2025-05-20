Загадочный жест рыси в Камчатском крае

Загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео. 

Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы запечатлели дикое животное, которое притаилось за деревьями. Заметив камеру, рысь подняла лапу и помахала ею. 

"Увидев камеру, показала им что-то на кошачьем языке жестов и скрылась в тайге", - объяснили авторы канала.