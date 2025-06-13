В Иране проходят массовые протесты с призывами ответить Израилю

По всему Ирану вспыхивают массовые протесты с призывами к военному ответу на израильские удары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи израильско-иранским конфликтом.