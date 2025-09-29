Олень убил сотрудника зоопитомника в Чите

В "Амодово" олень проломил две стены в своем загоне и направился к гусям. Когда персонал попытался вернуть его обратно, стал сопротивляться - сбил работника с ног, порвал рогами ногу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Травмы оказались смертельными.

Семьи с детьми в панике покинули территорию. Чтобы избежать дальнейшей опасности, животное пришлось застрелить.

