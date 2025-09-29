https://news.day.az/world/1784183.html Олень убил сотрудника зоопитомника в Чите - ВИДЕО В "Амодово" олень проломил две стены в своем загоне и направился к гусям. Когда персонал попытался вернуть его обратно, стал сопротивляться - сбил работника с ног, порвал рогами ногу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Травмы оказались смертельными. Семьи с детьми в панике покинули территорию.
Олень убил сотрудника зоопитомника в Чите - ВИДЕО
В "Амодово" олень проломил две стены в своем загоне и направился к гусям. Когда персонал попытался вернуть его обратно, стал сопротивляться - сбил работника с ног, порвал рогами ногу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Травмы оказались смертельными.
Семьи с детьми в панике покинули территорию. Чтобы избежать дальнейшей опасности, животное пришлось застрелить.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре