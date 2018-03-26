Часы короля Египта продали по рекордной цене

Часы марки Patek Philippe, принадлежавшие покойному королю Египта Фаруку, были проданы по рекордной цене на аукционе Christie's в Дубае, сообщает Arab News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эксклюзивные часы были созданы специально для короля в 1944 году. По оценкам аукционного дома, стоимость часов составляла 800 тысяч долларов. С молотка они ушли за 912,5 тысяч долларов, имя покупателя не называется.

Золотой корпус часов на кожаном ремне украшен гравировкой с Королевской короной Египта, полумесяцем и звездой, символизирующими флаг Египта, и личным инициалом F короля Фарука. Всего фирмой Patek Philippe был выпущен 281 экземпляр этой модели.

Часы относятся к серии 1518 года, в образцах которой впервые были объединены вечный календарь и хронограф.

В ноябре 2015 года аукционный дом Christie's отозвал с торгов часы Patek Philippe, предположительно похищенные у последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I во время разграбления его резиденции после его низложения и смерти в 1975 году. С требованием о возврате имущества наследникам выступила эфиопская община штата Колорадо, насчитывающая около тридцати тысяч человек.

Внук императора - принц Эрмиасу Сахле Селассие - выразил свое недоумение тем, что "компания с такой серьезной репутацией, как Christie's, выставила на торги лот, не выяснив предварительно, является ли их клиент-продавец официальным собственником этого лота".

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