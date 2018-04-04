Трамп и Нетаньяху обсудили влияние Ирана на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху влияние Ирана на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп подтвердил приверженность США к безопасности Израиля", - говорится в документе.

Звонок состоялся в преддверии заседания Совбеза ООН, темой которого станет ситуация на Ближнем Востоке.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook