Молдова отозвала генконсула в Стамбуле

Правительство Молдовы одобрило отзыв с должности генерального консула в Стамбуле Вячеслава Филипа, которого подозревают в коррупции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции предлагает отозвать Вячеслава Филипа с должности генерального консула Молдовы в городе Стамбул, Турция", - заявил на заседании в пятницу глава МИД Тудор Ульяновски.

Его предложение поддержали единогласно.

По версии прокуратуры, генконсул в 2012-2016 годах получал взятки взамен на ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании, Ливана, Сирии и Ирака. Кроме того, его подозревают в нарушении законодательства в части выдачи арабским гражданам документов для въезда и нахождения на территории Молдовы, а также в нарушении правил борьбы с международным терроризмом. Следователи считают, что в некоторых случаях дипломат способствовал выдаче виз в срочном режиме даже без присутствия человека в консульстве. В прокуратуре утверждают, что за свои услуги генконсул требовал 100-200 долларов.

Если вина молдавского консула будет доказана, то ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы со штрафом на сумму до 28,6 тысячи долларов с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.

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