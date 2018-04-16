Армия Китая получила на вооружение новую баллистическую ракету

16 апреля 2018 10:37

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар. Об этом сообщили официальные китайские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Развернутая система ракетного вооружения - самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами", - сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что церемония принятия на вооружение состоялась на днях в одной из частей ракетных войск. Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.

Как пишет агентство, новая ракета является "смертельным оружием" действующей армии Китая.

Официальное принятие на вооружение нового типа ракеты означает дальнейшее повышение стратегической обороноспособности ракетных войск страны, добавляет Синьхуа.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az