Могерини призвала к разрешению гуманитарного кризиса в Сирии

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник призвала международное сообщество участвовать в решении гуманитарного кризиса в Сирии.

Обсуждение обстановки вокруг Сирии после ракетных ударов и развитие событий по "делу Скрипаля" станут ключевыми пунктами повестки встречи в понедельник глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Ожидается, что министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

"Люди продолжают гибнуть. Я думаю, что все международное сообщество должно взять на себя ответственность по прекращению этого", - сказала Могерини журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Трансляцию ведет видеослужба институтов ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Могерини напомнила, что вторая международная конференция доноров Сирии, проводимая под эгидой Евросоюза и ООН, состоится 24-25 апреля в Брюсселе.

"На следующей неделе под эгидой ЕС и ООН состоится конференция, в которой примут участие более 70 делегаций, которые обсудят не только вопрос гуманитарной поддержки, но и мирного диалога", - сказала глава дипломатии ЕС.

Участники первой международной конференции в поддержку будущего Сирии, состоявшейся в Брюсселе в апреле 2017 года, пообещали выделить в прошлом году 6 миллиардов долларов гуманитарной помощи для сирийцев.

Сопредседателями конференции выступили Евросоюз, ООН, а также правительства Германии, Кувейта, Норвегии, Катара и Великобритании. В обсуждении участвовали около 70 делегаций, включая представителей стран-членов ЕС и государств ближневосточного региона, ООН, стран-доноров и гражданского общества, а также гуманитарных организаций. В конференции принимали участие генсек ООН Антониу Гутерреш, Россию представлял замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

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