В Турции запретят продажу алкоголя
В Турции будет введен запрет на продажу алкогольных напитков 24 июня 2018 года, в день президентских и парламентских выборов в стране. Об этом говорится в сообщении Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что в связи с проведением выборов, начиная с 06:00 по 00:00 на всей территории Турции будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков.
В день проведения выборов будут также закрыты все кафетерии и развлекательные центры.
В сообщении отмечается, что в день выборов также запрещено проводить свадьбы.
Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Иране произошло землетрясение
-
27 Апр. 14:57 10 128
-
27 Апр. 15:48 8 249
-
27 Апр. 16:06 7 803
-
27 Апр. 14:23 6 467
-
27 Апр. 22:43 4 245