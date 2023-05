Самые продаваемые автомобили в Китае

Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), в апреле 2023 года на китайском рынке было продано 1,63 млн новых автомобилей, что на 2% больше, чем в прошлом месяце, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

370 000 машин из этого количество оказались электромобилями, 157 000 - подключаемыми гибридными электромобилями (PHEV), которые называют автомобилями на новой энергии (NEV). На их долю пришлось 32% от общего объема продаж.

Общие продажи автомобилей в Китае выросли более чем на 50% по сравнению с апрелем 2022 года, но это связано со вспышкой Covid-19 в Китае в прошлом году, что привело к закрытию многих предприятий.

BYD заняла первое место в Китае, продав 183 534 автомобиля и заняв 11,26% рынка. Volkswagen занял второе место с 174 214 проданными автомобилями и долей рынка 10,69%. Также в пятёрку вошли Toyota, Honda и Changan, каждая из которых занимала менее 10% рынка. Что интересно, Tesla в десятку не попала.

BYD Qin Plus был самым продаваемым автомобилем в Китае в первом квартале 2023 года как в гибридном исполнении, так и в чисто электрической версией. В апреле был продан 39 951 автомобиль BYD Qin Plus. Второе и третье места заняли BYD Dolphin и BYD Yuan Plus соответственно.

Что касается чистого рынка электромобилей, BYD и тут была лидером, продав 88 371 автомобиль и заняв 23,88% рынка. GAC Aion занял второе место с 41 012 проданными автомобилями и долей рынка 11,08%. Tesla заняла третье место с 39 956 проданными автомобилями и долей рынка 10,80%. Четвертым и пятым брендами в этом списке стали Wuling и Geely соответственно.