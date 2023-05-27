От чего зависит частота замены масла в машине

Интервал замены масла в двигателе автомобиля не привязан ни к каким временным промежуткам. Ориентироваться нужно только по пробегу или моточасам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил iReactor автоэксперт Дмитрий Попов.

Так специалист развеял миф о том, что можно не смотреть на пройденный пробег и менять масло раз в год, когда при активной эксплуатации машины оно почти дошло до состояния мазута.

"Масло меняется по пробегу или моторесурсу. Если вы любите зимой заходить в автомобиль, садиться, запускать двигатель и никуда не ехать, то моторесурс набегает по моточасам. При чем тут раз в год?" - высказался Дмитрий Попов.

Доводить моторное масло до состояния мазута (когда оно приобретает глубокий черный цвет) точно не стоит, так как впоследствии это может привести к серьезной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Во избежание таких проблем лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, считает эксперт.

Другое дело - трансмиссионное масло. Его действительно можно менять с меньшей частотой, но и здесь есть свои нюансы, зависящие, главным образом, от типа коробки передач: механическая она или автоматическая.

"Я вам могу сказать, я ни разу за всю жизнь не заменял в ручной коробке передач трансмиссионное масло. Трансмиссионные масла для механических коробок живучие, и ничего не происходит", - рассказал Дмитрий Попов.

При этом в автоматической коробке передач крайне важно менять масло вовремя. Даже небольшая задержка с заменой может привести к ее поломке, подчеркнул эксперт.

"Если коробка не новая, то изменение свойств масла приведет к тому, что планетарные редукторы начнут обсыпаться. Это очень частый случай", - пошутил Дмитрий Попов.