Audi RS 7 получила лимитированную 760-сильную версию

Немецкое ателье ABT Sportsline представило 760-сильный лифтбек ABT RS 7 Legacy Edition. В основе новинки лежит стандартный Audi RS 7 Sportback, а выход модели приурочен к 10-летию с момента дебюта лифтбека, первое поколение которого было показано в 2013 году. От исходной машины RS7-LE отличается комплектом повышения мощности двигателя ABT Power R, фирменным аэродинамическим обвесом, колёсами, подвеской, декором салона и ограниченным тиражом - всего будет сделано 200 экземпляров по цене в четверть миллиона евро, включая стоимость исходника, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В заводском варианте автомобиль оснащается 460-сильным бензиновым турбомотором V8 с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач tiptronic и постоянным полным приводом quattro. Стандартный агрегат выдаёт 630 сил и 850 Нм, но доработанная модель имеет в своём арсенале уже 760 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента.

Двигатель получил новые турбокомпрессоры, интеркулер, выпускную магистраль из нержавейки и блок управления. Универсал оборудовали пружинами и стабилизаторами ABT, а также коваными колёсами ABT High Performance IR22 диаметром 22 дюйма с шинами Goodyear Eagle F1 Supersport.

Особенностью новинки стал новый аэродинамический обвес, выполненный из углепластика, включающий в себя новый капот и миниатюрное антикрыло. Салон RS 7 Legacy Edition отделан микрофиброй Dinamica soul, искусственной замшей и натуральной кожей. На спинки сидений и коврики нанесены надписи RS7-LE.