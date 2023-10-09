Представлена Toyota Crown Sport в исполнении Modellista

Toyota представила спортивное купе-кроссовер Toyota Crown Sport на прошлой неделе, а их собственный тюнинговый бренд Modellista уже предложил ряд визуальных улучшений для гибридной модели, а также ряд аксессуаров, включая сумку-подушку, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Обвес Modellista и новые колеса должны улучшить внешний вид Toyota Crown Sport, которая еще не прошла обработку Gazoo Racing. Аэро-пакет включает в себя передний сплиттер с медным подбородком, соответствующий удлинитель заднего бампера, более глубокие боковые юбки и крышки зеркал с хромированными вставками.

Crown Sport уже в стандартной комплектации оснащен 21-дюймовыми колесами, но Modellista предлагает собственный, более яркий дизайн колес под названием Wing Dancer в двухцветной отделке.

Помимо типичных защитных приспособлений для дверных ручек марки Modellista и болтов безопасности номерного знака, компания предлагает подушку для сиденья, которая также может служить стильной большой сумкой.

Никаких механических усовершенствований или шасси не было внесено в Toyota Crown Sport Hybrid, суммарная мощность которой составляет 231 л.с. В декабре ожидается выход нового гибрида большей мощности.

Стоимость окрашенного аэрокомплекта Modellista в Японии составляет 1734 доллара. Сумка стоит 66 долларов, крышки зеркал обойдутся в 118 долларов, комплект дисков предлагается за 1919 долларов.