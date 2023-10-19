Nissan показал минивэн с низким центром тяжести

Автоконцерн Nissan анонсировал уже третью новинку для автосалона Japan Mobility Show, который откроется 25 октября и станет идейным продолжением традиционного Токийского автосалона. На сей раз это концепт электрического минивэна по имени Hyper Tourer, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Популярные в конце прошлого века минивэны в последние годы утрачивают популярность под давлением внедорожников, но в Nissan считают, что у такого типа автомобилей есть будущее благодаря переходу на электропривод. Это связано с размещением тяжелой тяговой батареи в полу, что снижает центр тяжести и придает машине небывалую по меркам класса устойчивость.

В случае с концептом Nissan Hyper Tourer, батарея собрана из твердотельных элементов питания. Эта технология считается наиболее перспективной, так как у таких аккумуляторов заметно шире диапазон рабочих температур в сравнении с традиционными литий-ионными элементами питания. Это означает, что батарея не будет терять емкость в мороз и сможет не опасаясь перегрева быстро заряжаться энергией высокой мощности.



Батарея послужит источником питания для электромоторов. В компании не раскрывают технических подробностей за исключением того, что привод будет полным, а значит двигателей должно быть как минимум два.