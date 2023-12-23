Volvo запустила электрический седан ES90 в предварительное производство

Шведское издание Teknikens Värld, журналисты которого в 1997 году перевернули Mercedes A-Class в нашумевшем "лосином тесте", получили изображение, которое было опубликовано во внутренней корпоративной сети Volvo. Фото было сделано на заводе в городе Цыси провинции Чжэцзян на востоке Китая. На картинке автомобиль под кодовым обозначением V551 в окружении людей - работников предприятия. Сама машина замазана, но за этим "камуфляжем" скрывается первый электрический седан Volvo, предварительное производство которого началось на заводе, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Речь о флагманской модели, которой приписывают коммерческое обозначение ES90. Большой седан базируется на той же платформе SPA2, что и EX90. В корпоративной сети были кое-какие технические подробности.

Фото из корпоративной сети Volvo

Габариты Volvo ES90 составят 4990 х 1945 х 1547 мм, колесная база - 3102 мм: Volvo ES90 будет конкурировать с BMW i5, Mercedes EQE и будущим Audi A6 E-Tron.

Возможное изображение Volvo ES90

Масса машины составит примерно 2600 кг в полноприводной версии и 2500 кг в заднеприводном варианте. Емкость тяговой батареи - внушительные 111 кВт·ч, запас хода одномоторной версии составит 600 км. Серийное производство Volvo ES90 предположительно стартует в мае 2024 года.

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