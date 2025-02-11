https://news.day.az/sport/1729401.html

Венгерская нападающая в "Абшероне"

Лидер чемпионата Азербайджана по волейболу усилил состав. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Абшерон" укрепил переднюю линию, пригласив венгерскую нападающую Кингу Шуц. Сезон она начала во Франции, выступая за "Тервиль Флоранс", а до того выступала в итальянской и польской лигах.