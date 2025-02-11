https://news.day.az/sport/1729401.html Венгерская нападающая в "Абшероне" Лидер чемпионата Азербайджана по волейболу усилил состав. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Абшерон" укрепил переднюю линию, пригласив венгерскую нападающую Кингу Шуц. Сезон она начала во Франции, выступая за "Тервиль Флоранс", а до того выступала в итальянской и польской лигах.
Венгерская нападающая в "Абшероне"
Лидер чемпионата Азербайджана по волейболу усилил состав.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Абшерон" укрепил переднюю линию, пригласив венгерскую нападающую Кингу Шуц. Сезон она начала во Франции, выступая за "Тервиль Флоранс", а до того выступала в итальянской и польской лигах.
Приход венгерки должен усилить конкуренцию в линии атаки "Абшерона".
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