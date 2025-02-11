Масштабные операции против мафии в Италии

Правоохранительные органы Италии задержали 183 человека в ходе операции против мафиозных группировок на острове Сицилия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета La Stampa.

Аресты производились в Палермо, Трапани, Катании, Реджо-Калабрии, а также в Милане, Флоренции и Ареццо. Задержанные подозреваются в создании мафиозной организации, покушениях, вымогательствах, наркоторговле, незаконном владении оружием и иных преступлениях.

Во время расследования была выявлена попытка сицилийской мафии "Коза ностра" восстановить руководящий совет.

16 января 2023 года в Палермо после 30 лет розыска был арестован один из известнейших главарей "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро. В сентябре того же года его не стало.