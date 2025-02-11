https://news.day.az/economy/1729359.html В некоторых частях Азербайджана выплачены пенсии Государственный фонд соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплату пенсий за февраль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, с начала года все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, были проиндексированы и увеличены на 8,1%.
В некоторых частях Азербайджана выплачены пенсии
Государственный фонд соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплату пенсий за февраль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, с начала года все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, были проиндексированы и увеличены на 8,1%. При этом с 1 февраля минимальная пенсия была повышена с 280 манатов до 320 манатов.
Таким образом, февральские пенсии начислены с учетом повышений, а надбавки за январь приплюсованы к пенсиям за февраль.
Ранее мы сообщали, скольким людям были назначены соцпособия и пенсии за январь 2025 г.
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