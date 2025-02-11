В некоторых частях Азербайджана выплачены пенсии

Государственный фонд соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплату пенсий за февраль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, с начала года все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, были проиндексированы и увеличены на 8,1%. При этом с 1 февраля минимальная пенсия была повышена с 280 манатов до 320 манатов.

Таким образом, февральские пенсии начислены с учетом повышений, а надбавки за январь приплюсованы ​​к пенсиям за февраль.

Ранее мы сообщали, скольким людям были назначены соцпособия и пенсии за январь 2025 г.