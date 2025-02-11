Управление по борьбе с киберпреступностью провело операцию

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело спецоперацию по разоблачению еще одной организованной группы, которая организовывала азартные игры в соцсетях.

Как сообщили Day.Az в МВД, были задержаны и привлечены к ответственности возглавлявший группу Эльчин Гулиев, 1980 г. р., Орхан Мамедов, 1986 г. р. и еще 4 человека.

Расследование установило, что число лиц, так или иначе вовлеченных в преступную сеть, превышает 40 человек. В целях обеспечения конфиденциальности члены сети используя мобильные номера, принадлежащие России, Грузии, Украины и др. странам, создали многочисленные страницы в соцсетях. Через эти профили они привлекали граждан играть в азартные игры на сайтах, принадлежащих иностранным государствам.

Основные члены сети, получившие прямой статус админа на таких нелегальных сайтах, как Fast Loto, CHCPlay и MostBet, создали виртуальную систему управления по всей стране и действовали в съемных квартирах по указаниям главарей группы.

В ходе операции было обнаружено около 1000 банковских карт, которые были куплены у отдельных граждан за различные суммы и использованы в преступной деятельности.

Во время обыска в секретных офисах, квартирах, используемых членами группы, были изъяты многочисленные электронные доказательства, банковские карты, более 30 иностранных номеров мобильных телефонов, зарегистрированных на вымышленные имена, 2 млн манатов наличными и другие вещественные доказательства.

Установлено, что оборот по банковским счетам, используемым участниками сети, превысил 10 млн манатов.

Э. Гулиев открывал на свое имя и имя своих близких родственников компании, не осуществлявшие никакой деятельности, отмывая полученные преступным путем крупные суммы денег с целью их ввода в легальный оборот. Он регулярно выезжал за границу, в частности, в Грузию, чтобы создать видимость бизнесмена.

Также было выявлено, что Э. Гулиев неоднократно встречался с главарями транснациональной преступной группировки, организующей незаконный игорный бизнес в зарубежных странах, и заключал тайные сделки по ввозу в Азербайджан новых киберсистем.

Выявлены и наложен арест на квартиры, земельные участки, дачи, коммерческую недвижимость, а также люксовые автомобили, приобретенные членами группы на незаконные средства.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. В отношении Э.Гулиева и еще 4 лиц избрана мера пресечения в виде ареста.