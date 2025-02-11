Пожар на обширной территории в Уджаре

В Уджарском районе возле села Газьян произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На территорию были привлечены силы Государственной пожарной службы МЧС.

В результате принятых неотложных мер пожар, возникший на открытой местности, был потушен в короткие сроки.

В результате пожара сгорело около 5 гектаров кустарников и тростника.

Прилегающие территории защищены от огня.