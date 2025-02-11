https://news.day.az/society/1729493.html Пожар на обширной территории в Уджаре - ВИДЕО В Уджарском районе возле села Газьян произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На территорию были привлечены силы Государственной пожарной службы МЧС. В результате принятых неотложных мер пожар, возникший на открытой местности, был потушен в короткие сроки.
Пожар на обширной территории в Уджаре - ВИДЕО
В Уджарском районе возле села Газьян произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
На территорию были привлечены силы Государственной пожарной службы МЧС.
В результате принятых неотложных мер пожар, возникший на открытой местности, был потушен в короткие сроки.
В результате пожара сгорело около 5 гектаров кустарников и тростника.
Прилегающие территории защищены от огня.
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