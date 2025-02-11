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Пожар на обширной территории в Уджаре - ВИДЕО

В Уджарском районе возле села Газьян произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На территорию были привлечены силы Государственной пожарной службы МЧС. В результате принятых неотложных мер пожар, возникший на открытой местности, был потушен в короткие сроки.