https://news.day.az/politics/1729370.html Минобороны Азербайджана вновь обратилось к гражданам В Азербайджане введено временное ограничение на посещение воинских частей в целях охраны здоровья новобранцев из-за случаев заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера. Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к гражданам
В Азербайджане введено временное ограничение на посещение воинских частей в целях охраны здоровья новобранцев из-за случаев заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Просим общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, особенно во время церемоний принятия присяги", - говорится в информации ведомства.
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