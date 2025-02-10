https://news.day.az/society/1729209.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамахы, есть погибший и пострадавшие Сегодня около 15:00 на участке автодороги Баку-Шамахы, проходящем через Гобустанский район, автомобиль марки Hyundai потерял управление и перевернулся. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате погиб один из пассажиров автомобиля. Пострадали также и водитель 32-летний Али Махмудов, и второй пассажир.
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамахы, есть погибший и пострадавшие
Сегодня около 15:00 на участке автодороги Баку-Шамахы, проходящем через Гобустанский район, автомобиль марки Hyundai потерял управление и перевернулся.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате погиб один из пассажиров автомобиля.
Пострадали также и водитель 32-летний Али Махмудов, и второй пассажир.
В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель и травмы людей, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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