Сегодня около 15:00 на участке автодороги Баку-Шамахы, проходящем через Гобустанский район, автомобиль марки Hyundai потерял управление и перевернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате погиб один из пассажиров автомобиля.

Пострадали также и водитель 32-летний Али Махмудов, и второй пассажир.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель и травмы людей, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.