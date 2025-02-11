https://news.day.az/sport/1729511.html Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам. Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров вышел в финал, оюыграв в обеих встречах Мисратдина Искандерова (2:0). Как сообщает Day.Az, Искандеров получил возможность принять участие в матче за третье место. В другом полуфинале Теймур Раджабов сыграл вничью во втором матче с Рауфом Мамедовым.
Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам.
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров вышел в финал, оюыграв в обеих встречах Мисратдина Искандерова (2:0).
Как сообщает Day.Az, Искандеров получил возможность принять участие в матче за третье место.
В другом полуфинале Теймур Раджабов сыграл вничью во втором матче с Рауфом Мамедовым. Судьба пары определится завтра на тай-брейке.
Среди женщин Гюнай Мамедзаде компенсировала поражение от Гульнар Мамедовой, сыграв в ничью во втором раунде 1:1. Завтра Мамедзаде встретится с Мамедовой на тай-брейке.
Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева в обеих партиях сыграли вничью, победитель определится на тай-брейке.
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