Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров вышел в финал, оюыграв в обеих встречах Мисратдина Искандерова (2:0).

Как сообщает Day.Az, Искандеров получил возможность принять участие в матче за третье место.

В другом полуфинале Теймур Раджабов сыграл вничью во втором матче с Рауфом Мамедовым. Судьба пары определится завтра на тай-брейке.

Среди женщин Гюнай Мамедзаде компенсировала поражение от Гульнар Мамедовой, сыграв в ничью во втором раунде 1:1. Завтра Мамедзаде встретится с Мамедовой на тай-брейке.

Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева в обеих партиях сыграли вничью, победитель определится на тай-брейке.