В Баку прошел концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.
Сначала музыковед, заслуженный деятель искусств, профессор Зюмрюд Дадашзаде ознакомила слушателей с программой концерта.
В сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством дирижёра Эльшада Багирова выступили солисты - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон).
В программе прозвучали произведения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - сюита из балета "Тропою грома", "Албанская рапсодия", ариозо Роксаны и дуэт "Сирано и Роксана" из мюзикла "Неистовый гасконец".
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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