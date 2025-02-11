Парад планет очарует жителей Земли - ДАТА
28 февраля можно будет наблюдать второй в этом году "большой парад планет".
Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).
Как только Солнце зайдет, с Земли одновременно будут видны 7 планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Порядок появления на небе с запада на восток будет следующим: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.
Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп. Другие планеты можно легко наблюдать невооруженным глазом. Рекомендуется начинать наблюдения сразу после захода Солнца, ибо некоторые планеты быстро заходят из-за своей близости к горизонту на западе.
"Большой парад планет" - редкое астрономическое явление, происходящее каждые 20 лет. Такие события повышают интерес к астрономии и делают ночное небо еще прекраснее. "Парад планет" - чисто визуальное мероприятие, не оказывающее негативного влияния на природу или живые существа.
Напомним, что первый в этом году "большой парад планет" наблюдался 21 января.
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