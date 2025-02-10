Пожар на магистральном газопроводе в Узбекистане

На участке магистрального газопровода в Бухарской области Узбекистана произошла утечка газа с возгоранием.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 10 февраля, на магистральном газопроводе диаметром 1020 мм, проходящем по территории Бухарской области, произошла утечка газа и пожар", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются необходимые меры для ликвидации последствий. Отмечается, что никто не пострадал.