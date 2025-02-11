https://news.day.az/society/1729497.html Медико-метеорологический прогноз на завтра Объявлен медико-метеорологический прогноз на 12 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов. Сообщается, что ожидаемые условия в основном благоприятны для метеочувствительных людей.
Медико-метеорологический прогноз на завтра
Объявлен медико-метеорологический прогноз на 12 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов.
Сообщается, что ожидаемые условия в основном благоприятны для метеочувствительных людей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре