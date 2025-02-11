Медико-метеорологический прогноз на завтра

Объявлен медико-метеорологический прогноз на 12 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов.

Сообщается, что ожидаемые условия в основном благоприятны для метеочувствительных людей.