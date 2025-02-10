Стало известно об анонсах новых гаджетов Apple

В ближайшее время компания Apple планирует представить не только iPhone SE, но и новые iPad с MacBook. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Apple выпустит новый iPad Air и MacBook Air на базе Apple M4, который уже зарекомендовал себя как высокопроизводительный чип. Практически иссякшие запасы текущих моделей Air по всему миру подтверждают возможность скорого выхода новых версий.

Предполагается, что дизайн и основные характеристики новых iPad Air и MacBook Air останутся прежними, а основное изменение будет заключаться в новом чипе.

Кроме iPhone SE 4, iPad Air и MacBook Air также ожидается анонс обновленной версии базового iPad. Новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и фирменный чип Apple A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro. Такое "железо" позволит внедрить поддержку ИИ-ситемы Apple Intelligence.

Ожидается, что Apple анонсирует эти устройства в ближайшее время. Однако анонс будет проходить в формате пресс-релизов, без полноценной презентации.