Международная кризисная группа о сдвиге в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения проделали значительную работу в рамках мирных переговоров без посредников.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала директор программы по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы Ольга Оликер во время своего визита в Баку для исследовательских целей.

"Всегда интересно наблюдать, могут ли внешние игроки способствовать мирному процессу и при каких условиях. Они действительно помогают, если способны изменить мотивацию сторон к миру или сделать определенные уступки более привлекательными. Если они не могут этого предложить, их вклад оказывается незначительным. Они могут предоставить площадку для встреч, выступать в роли посредников. Я не говорю, что это неважно, но такие факторы не являются решающими. А поскольку мы живем в эпоху больших перемен и нестабильности, те стимулы, которые внешние игроки могут предложить странам Южного Кавказа, тоже меняются", - отметила она.

Оликер отметила, что Россия традиционно поддерживала применение военной силы.

"Другие страны менее склонны к этому, однако исторически они чаще предлагали финансовые стимулы. Для одних государств это имеет большее значение, чем для других. За последние пять лет, под влиянием таких факторов, как COVID-19 и полномасштабная война в Украине, эти изменения либо возникли, либо усилились. Я не утверждаю, что посредники больше не играют роли. Они по-прежнему выполняют определенные функции. Но Азербайджан и Армения многое делают без них. Ситуация меняется: у сторон появилось достаточно оснований для прямого диалога, и, возможно, предложения внешних игроков утратили прежнюю значимость. Однако это не значит, что так будет всегда", - подчеркнула программный директор.

Она отметила, что в настоящее время большинство крупных игроков в сфере европейской безопасности рассматривают Южный Кавказ как, в лучшем случае, второстепенный приоритет.

"Россия погружена в войну в Украине, которую рассматривает как часть своей борьбы против возглавляемого США Запада, который она давно считает угрозой. Для стран НАТО и ЕС эта война, напротив, представляет экзистенциальную угрозу их собственной безопасности. Они сосредоточены друг на друге и на событиях в Украине. Другая ситуация у Турции. Она уделяет Южному Кавказу больше внимания, но традиционно её приоритетом оставались внутренние вопросы безопасности, в первую очередь конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую она, как и ЕС, США и ряд других стран, считает террористической организацией. Для Турции полномасштабная война в Украине также представляет угрозу - ей невыгоден успех России.

Что касается Южного Кавказа, Анкара видит реальные выгоды в мирном урегулировании и процессе нормализации. Однако то, как эти интересы соотносятся с её общей стратегией безопасности, остается вопросом, который всё ещё меняется. В зависимости от того, с кем вы разговариваете в Анкаре, можно услышать разные точки зрения. Но, безусловно, Южный Кавказ занимает более высокое место в приоритетах Турции, чем у многих стран ЕС", - добавила Оликер.

Она не считает, что в ЕС есть большой аппетит к расширению в этом регионе.

"Грузия получила статус кандидата, но сейчас этот процесс заморожен. И Брюссель, и Тбилиси приняли свои решения, что на данный момент этот процесс не движется дальше. То, что мы видим, по крайней мере на поверхности, - это то, что изменения в европейской системе безопасности влияют на ситуацию на Южном Кавказе больше, но не наоборот. Я также бы сказала, что не стоит сбрасывать этот регион со счетов", - пояснила она.

Оликер считает, что для России, пытающейся определить свою роль на Южном Кавказе, этот регион будет важен, так как от него зависит её будущее.

"И Москва извлекает уроки из своего опыта в этом регионе. Что это за уроки, я пока не уверена. Но это повлияет на то, как она будет взаимодействовать с Южным Кавказом и другими регионами в дальнейшем. Для ЕС и США, думаю, то, что происходит здесь, может оказать влияние. Слишком рано говорить, как все это закончится. Мы проживаем весьма неопределенные времена в истории", - заключила она.