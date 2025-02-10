Вниманию водителей

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В рамках проекта новой автомагистрали между улицей Акад. Гасана Алиева и станцией метро "Кероглу" в настоящее время ведутся строительные работы на пересечении улиц Алияра Алиева и Мирзы Улугбея (напротив рынка в Кешля).

Как сообщает Day.Az, в связи со строительными работами на этой территории вводятся непродолжительные ограничения.