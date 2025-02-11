Сколько золота и серебра произведено в Азербайджане в прошлом году?

В прошлом году в Азербайджане было произведено 2 663 килограмма золота.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Сообщается, что производство золота на 97 килограммов или на 3,5% меньше по сравнению с показателями предыдущего года.

За указанный период в Азербайджане было произведено 3 184 тонны серебра, что на 521 килограмм, или на 14% меньше, чем годом ранее.