https://news.day.az/economy/1729503.html Сколько золота и серебра произведено в Азербайджане в прошлом году? В прошлом году в Азербайджане было произведено 2 663 килограмма золота. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет. Сообщается, что производство золота на 97 килограммов или на 3,5% меньше по сравнению с показателями предыдущего года.
Сколько золота и серебра произведено в Азербайджане в прошлом году?
В прошлом году в Азербайджане было произведено 2 663 килограмма золота.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Сообщается, что производство золота на 97 килограммов или на 3,5% меньше по сравнению с показателями предыдущего года.
За указанный период в Азербайджане было произведено 3 184 тонны серебра, что на 521 килограмм, или на 14% меньше, чем годом ранее.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре