Электрокары оказались дешевле традиционных автомобилей

Доступные на американском рынке электрокары впервые в истории оказались дешевле бензиновых и дизельных автомобилей. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты Bloomberg Green анализировали цены на новые электрокары с дальностью хода не менее 480 километров и новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Самым дешевым оказался электромобиль Hyundai Ioniq 6, который был доступен на рынке за 37,5 тысячи долларов. Средняя стоимость автомобилей на рынке США составила 47 тысяч долларов.

По оценке экспертов, многие бензиновые и дизельные автомобили доступны дороже электрокаров. Таким образом, в 2024 году изменилась тенденция - раньше традиционные автомобили всегда были дешевле машин с электрическим мотором.

Удешевление электрокаров связано с высокой конкуренцией на рынке. По словам специалистов компании Cox Automotive, электромобили традиционно стоили дорого, так как изначально они были ориентированы на премиум-сегмент. Сейчас ситуация меняется: так, эксперты предсказывают появление на рынке электрокаров стоимостью до 25 тысяч долларов, или около 2,3 миллиона рублей.

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