Nissan почти на треть сократит производство в США

Nissan урежет объем производства в США на 30 процентов. Японский автогигант решил сократить выпуск основных моделей для Северной Америки, пишет издание Nikkei Asia. Причина такого решения - затоваренность складов и стремительно падающая операционная прибыль на одном из важнейших для Nissan рынке. Эксперты опасаются, что резкое уменьшение объемов сборки приведет к недостижению поставленной на 2024 год цели по продажам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Самые популярные модели Nissan в США - кроссовер Rogue (X-Trail) и пикап Frontier. В начале осени Nissan сообщил дилерам, что сокращает производство обеих моделей на 40 тысяч единиц в сентябре и октябре. На такой шаг японцы пошли в стремлении распродать машины из возросших запасов.

Теперь же стало известно, что сокращение темпов производства продлится до декабря. По неутешительному прогнозу Nissan, его операционная прибыль за третий квартал года упадет почти на 100 процентов, до 995 миллионов иен. За весь год она снизится на 12 процентов до 500 миллиардов иен. В результате компания может не выполнить годовой план продаж, согласно которому она должна реализовать 3,65 миллиона машин.

Дела у Nissan уже давно идут не очень хорошо. Еще в мае автопроизводитель сказал американским дилерам продавать в убыток, чтобы избежать затоваривания. Тогда сообщалось, что скопившихся на складах машин хватит более чем на три месяца. Однако усилий, которые привели к падению выручки автосалонов, явно оказалось недостаточно.

Кризис переживает не только Nissan. Восемь крупных японских производителей выпустили 11,87 миллиона автомобилей за первую половину финансового года, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Это первое падение за четыре года.