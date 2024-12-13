Представлен новый купеобразный кроссовер DS N°8 на электричестве

Французская марка DS выпустила стильный электрический кроссовер. Кроссовером новую модель DS N°8 называют в самой компании - а если точнее, SUV Coupe, или купеобразный кроссовер, - однако на деле электромобиль больше походит на слегка приподнятый фастбек с защитным пластиковым обвесом и 155-миллиметровым дорожным просветом. Так или иначе, N°8 знаменует своим появлением переход DS на электротягу. Производство запустят на заводе в Италии в первом квартале 2025 года, а старт продаж запланирован на лето, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

DS N°8 относится к сегменту среднеразменых автомобилей - при длине в 4,82 метра и колесной базе, равной 2,9 метра, электрокар сопоставим по габаритам с Tesla Model Y. В его основе лежит платформа STLA Medium концерна Stellantis, та же, на которой базируются Peugeot e-3008 и e-5008, и на ней же построят грядущую Lancia Gamma. Из названия N°8 следует, что модель расположится в модельной линейке DS между вседорожником DS7 и седаном DS9.

Особенно в DS гордятся тем, что коэффициент аэродинамического сопротивления у кросс-купе составляет 0,24, однако это далеко не лучший показатель. Например, у Tesla Model 3 он равен 0,23, а у Porsche Taycan Turbo - 0,22. Из особенностей дизайна экстерьера можно выделить панель с динамической подсветкой и эмблемой марки спереди, она находится на месте радиаторной решетки. Оптика, в свою очередь, выполнена в фирменной стилистике DS и дополнена вертикальными элементами, доходящими до самого бампера.

При создании интерьера DS N°8 дизайнеры вдохновлялись роскошными яхтами, и некоторые детали действительно выглядят необычно. Например, четырехспицевое рулевое колесо и широкие вставки по бокам, в которые интегрированы динамики аудимосистемы Focal Electra 3D Hi-fi (всего динамиков в салоне 14). Заявленный объем багажника - 620 литров, а в списке оснащения - контурная подсветка, 16-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 10,25-дюмовая цифровая панель проборов, а также отдельный обогрев зоны шеи. На выбор предложены пять цветов кузова, три варианта внутренней отделки с применением переработанного пластика и две - кожи "наппа".

У "восьмерки" 400-вольтовая архитектура и три модификации. Первая и самая доступная из предложенных - с 230-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 74 киловатт-часа. С такой установкой электрокар набирает первую "сотню" за 7,7 секунды и проезжает на одной зарядке 572 километра. "Средний" вариант Long Range оснащается электромотором мощностью 245 лошадиных сил, батарея у него 97,2-киловаттная, от 0 до 100 километров в час он разгоняется за 7,8 секунды, а запас хода равен 750 километрам - это самый дальнобойный DS N°8 в гамме.