Стало известно, как выглядит новый компактный кроссовер Volkswagen

Volkswagen распространил фото нового электрического шоу-кара ID. Cross Concept 02. Он ляжет в основу серийного кроссовера, который дебютирует на рынке в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль представляет собой компактный полностью электрический кроссовер длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм при колесной базе 2601 мм. У ID. Cross Concept 02 пятиместный салон, есть багажник объемом 450 л. с дополнительным 25-литровым отсеком под капотом.

Машина получила 211-сильный электромотор на передней оси. Запас хода составляет 420 км. Максимальная скорость - 175 километров в час.