https://news.day.az/autonews/1779086.html Стало известно, как выглядит новый компактный кроссовер Volkswagen - ФОТО Volkswagen распространил фото нового электрического шоу-кара ID. Cross Concept 02. Он ляжет в основу серийного кроссовера, который дебютирует на рынке в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Стало известно, как выглядит новый компактный кроссовер Volkswagen - ФОТО
Volkswagen распространил фото нового электрического шоу-кара ID. Cross Concept 02. Он ляжет в основу серийного кроссовера, который дебютирует на рынке в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автомобиль представляет собой компактный полностью электрический кроссовер длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм при колесной базе 2601 мм. У ID. Cross Concept 02 пятиместный салон, есть багажник объемом 450 л. с дополнительным 25-литровым отсеком под капотом.
Машина получила 211-сильный электромотор на передней оси. Запас хода составляет 420 км. Максимальная скорость - 175 километров в час.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре