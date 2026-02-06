Глава Toyota Кодзи Сато уходит в отставку

Генеральный директор крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Кодзи Сато покидает свой пост спустя три года после назначения.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию компания распространила в пятницу. Новым главой Toyota станет финансовый директор Кента Кон.

Кадровые изменения происходят на фоне усиливающейся критики в адрес автоконцерна. Поводом стало планируемое приобретение дочерней компании Toyota Industries. Как отмечает Reuters, миноритарные акционеры указывают на недостаточную прозрачность сделки и считают предложенную цену заниженной.

Согласно заявлению компании, в новых ролях Кента Кон сосредоточится на вопросах внутреннего управления, тогда как Кодзи Сато займет посты вице-председателя и главного отраслевого директора, сосредоточившись на стратегическом управлении отраслью. В Toyota подчеркнули, что изменения направлены на ускорение процесса принятия решений в условиях серьезных трансформаций в автомобильной индустрии.

Отмечается, что ставка компании на бензиново-электрические гибриды оказалась оправданной и позволила Toyota на протяжении многих лет демонстрировать рекордные продажи, в том числе и в прошлом году, когда автопроизводитель сохранил мировое лидерство.

В то же время Toyota утратила часть рыночных позиций в пользу более гибких китайских конкурентов, включая BYD, на ряде рынков, в частности в Юго-Восточной Азии. Кроме того, компания подвергается критике за вопросы корпоративного управления, особенно в контексте недавнего поглощения Toyota Industries.